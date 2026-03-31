Sénégal : Pape Thiaw pense que la Norvège est la meilleure équipe d’Europe

Adversaire de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal se prépare en vue de cette compétition. Les Lions de la Téranga qui viennent de battre le Pérou (2-0) défieront la Gambie ce mardi. En conférence de presse d’avant match, Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais a eu des mots élogieux pour la Norvège, autre pays dans le groupe de la France et du Sénégal.

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Et le technicien sénégalais a été dithyrambique envers la sélection norvégienne : «je pense que c’est une excellente équipe. Pour moi, en ce moment c’est même la meilleure équipe européenne. Elle montre de très bonnes choses, même si elle a perdu son dernier match sans ses deux stars (défaite 2-1 contre les Pays-Bas ndlr).»