FC Barcelone : le Borussia Dortmund a fixé le prix de l’étonnante opération Karim Adeyemi

C’est une opération que personne n’avait vu venir. Alors que la presse catalane expliquait ces dernières heures que le Barça avait bouclé le deal Cancelo et que tous les efforts de la direction étaient concentrés sur Julian Alvarez (Atlético de Madrid), une petite bombe est tombée : le champion d’Espagne fonce sur Karim Adeyemi, l’attaquant allemand du Borussia Dortmund.

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Tous les médias espagnols confirment, et expliquent même que le principal concerné aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre la Catalogne, alors que son compatriote Hansi Flick aurait lui aussi validé cette opération. Le tacticien germanique apprécierait ainsi énormément le profil du joueur de 24 ans, qui connaît un petit passage à vide, avec 10 buts et 6 passes décisives en 39 matches la saison passée.

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Un prix conséquent

Sport en dit un peu plus et dévoile désormais le prix demandé par l’écurie de Bundesliga : 40 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur qui ne traverse pas son meilleur moment, et qui, surtout, est en fin de contrat dans un an. Comme l’explique le média, le Barça ne veut pas débourser autant d’argent, et pourrait inclure des joueurs dans l’opération. Les noms de Roony Bardghji et de Guille Fernandez, milieu du Barça B, sont mentionnés par la publication catalane.

L’agent du joueur, Jorge Mendes, très proche de Joan Laporta et des décideurs barcelonais, est à la baguette dans ce dossier et fera tout pour placer son client au Camp Nou. Un deal qui pourrait se conclure très rapidement - comme l’opération Anthony Gordon - et qui confirme la volonté très sérieuse du Barça de renforcer son secteur offensif, en attendant Julian Alvarez. Un transfert qui ferme également, de façon définitive, les portes du FC Barcelone à Marcus Rashford.