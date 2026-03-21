Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Monaco : Pocognoli soutient ses joueurs sénégalais après la polémique de la CAN 2025

Par Allan Brevi
1 min.
Sébastien Pocognoli @Maxppp

Tout en restant concentré sur le quotidien de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli a tenu à soutenir ses joueurs sénégalais, Krépin Diatta et Lamine Camara, après la décision controversée de la CAF qui a attribué la victoire de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. « Pour moi, ça reste mes champions. Je pense que Krepin et Lamine sont dans la même optique. Pour eux, c’est des champions. Tout ce qui est hors contexte, on ne peut pas le contrôler », a expliqué l’entraîneur monégasque en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Cette décision de la CAF, intervenue après la finale remportée 1-0 par le Sénégal face au Maroc, a provoqué l’indignation du gouvernement sénégalais et une vague de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pocognoli insiste sur l’importance de la performance des Lions de la Teranga sur le terrain plutôt que sur le résultat administratif : « peu importe l’issue, on aura toujours à discuter du pourquoi, du comment et comment ça a été fait. Il fallait les jouer ces matchs, il fallait les gagner. On est très fiers de ce qu’ils ont accompli. » Le message est clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
CAN
Monaco
Sénégal
Sébastien Pocognoli
Krépin Diatta
Lamine Camara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
CAN Coupe d'Afrique des Nations
Monaco Logo Monaco
Sénégal Flag Sénégal
Sébastien Pocognoli Sébastien Pocognoli
Krépin Diatta Krépin Diatta
Lamine Camara Lamine Camara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier