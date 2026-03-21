Monaco : Pocognoli soutient ses joueurs sénégalais après la polémique de la CAN 2025

Tout en restant concentré sur le quotidien de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli a tenu à soutenir ses joueurs sénégalais, Krépin Diatta et Lamine Camara, après la décision controversée de la CAF qui a attribué la victoire de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. « Pour moi, ça reste mes champions. Je pense que Krepin et Lamine sont dans la même optique. Pour eux, c’est des champions. Tout ce qui est hors contexte, on ne peut pas le contrôler », a expliqué l’entraîneur monégasque en conférence de presse.

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Cette décision de la CAF, intervenue après la finale remportée 1-0 par le Sénégal face au Maroc, a provoqué l’indignation du gouvernement sénégalais et une vague de réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pocognoli insiste sur l’importance de la performance des Lions de la Teranga sur le terrain plutôt que sur le résultat administratif : « peu importe l’issue, on aura toujours à discuter du pourquoi, du comment et comment ça a été fait. Il fallait les jouer ces matchs, il fallait les gagner. On est très fiers de ce qu’ils ont accompli. » Le message est clair.