Barca : Jordi Alba comprend être un « joueur détestable »

Souvent râleur sur le terrain parfois peut-être un peu fourbe, Jordi Alba a un style de jeu particulier qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais être un « joueur détestable » ne semble pas déranger le champion d’Europe 2012. Dans l’émission The Day After sur Movistar, le latéral gauche de 31 ans est revenu sur sa réputation de mal-aimé. L’ancien joueur de Valence a assumé être un joueur qui peut parfois agacer.

« Je suis l'un des joueurs les plus détestés du football et je le comprends. (…) C'est clair pour moi, c'est la façon dont je joue et c'est ce qui m'a conduit à être le joueur que je suis et à être là où je suis. Mais je comprends la haine que je peux susciter auprès des gens qui ne me connaissent pas. » Pourtant, il y a logiquement une différence entre l’humain et le joueur de football que certains supporteurs ont du mal à cerner pour Jordi Alba. « Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne humble, je sais valoriser tout ce qui est dans ma vie. Il n’y a rien à voir entre Jordi le joueur et Jordi l’humain. »