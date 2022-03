La dernière heure de Mancini, le Barça croit toujours pouvoir remporter LaLiga

La suite après cette publicité

Journée décisive pour Roberto Mancini

La presse italienne n'a toujours pas digéré l'élimination de la Squadra Azzurra contre la Macédoine du Nord. Le sélectionneur, Roberto Mancini, vit sa «dernière heure» à ce poste selon Le Corriere dello Sport. Sa fédération et son équipe le soutiennent publiquement, et c'est à Mancini de choisir de démissionner ou de continuer l'aventure avec la sélection italienne. Une énorme «pression» pour lui d'après La Gazzetta dello Sport. En cas de départ, la presse transalpine parle ce samedi d'un tandem Fabio Cannavaro-Marcelo Lippi, et de la nomination d'Andrea Pirlo.

Le Barça croit toujours pouvoir remporter la Liga

Ce samedi matin, le média catalan Mundo Deportivo nous livre une interview exclusive du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Selon lui, son équipe «n'a pas encore dit son dernier mot en Liga malgré la solide avance du Real Madrid». Pour Laporta, la victoire 4-0 au Bernabeu prouve qu'ils sont «sur le point de rendre la joie aux fans de Barcelone». Le président s'exprime également sur le cas Haaland et Mbappé, précisant que sa priorité est de construire une équipe compacte avant de miser sur un monstre médiatique dont dépend le groupe. Enfin, il assure n'avoir «aucune nouvelle de Dembélé qui veut continuer».

La Belgique tremble pour Eden Hazard

Souvent embêté par les pépins physiques depuis son arrivée au Real Madrid, les soucis continuent pour Eden Hazard qui va devoir subir une nouvelle opération. Une information publiée par le club madrilène sur son site officiel. «Il sera opéré dans les prochains jours pour retirer la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit». Un «retour au bloc opératoire» titre AS ce samedi. L'ailier belge a décidé de se faire retirer cette plaque de fer car il estime que cette gêne ne lui a pas permis de décoller définitivement au Real Madrid. En Belgique, on espère que cette opération va permettre au capitaine des Diables Rouges de retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde.