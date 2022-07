Bayern : duel mancunien pour Serge Gnabry

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'au 30 juin 2023, Serge Gnabry (26 ans) ne voit actuellement pas son aventure se prolonger en Bavière. Malgré la promesse d'un salaire - plus que - confortable (environ 232.000 euros/semaine), l'attaquant allemand aurait des envies d'ailleurs. Dans cette optique, le club bavarois privilégierait la vente de son joueur, afin de ne pas le voir partir libre l'été prochain.

La suite après cette publicité

Alors qu'une somme avoisinant les 40 millions d'euros pourrait convenir aux dirigeants du champion en titre de Bundesliga, The Sun rapporte que deux géants du football anglais seraient prêts à sauter sur l'occasion si cette dernière se présentait à eux. Ainsi, Manchester United et Manchester City verraient d'un très bon œil l'arrivée prochaine de l'ancien joueur d'Arsenal (2011-2015) pour venir renforcer leurs effectifs respectifs. Récemment arrivé à la tête des Red Devils, Erik Ten Hag, en mission reconstruction, enregistrerait un renfort de poids, tandis que Pep Guardiola pourrait profiter de l'opportunité pour pallier les départs quasiment actés de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus