Menu Rechercher
Commenter 2
Officiel Ligue 1

L’OL prête Mahamadou Diawara au Red Star

Par Samuel Zemour
1 min.
diawara @Maxppp

L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Mahamadou Diawara au Red Star. Le milieu de terrain de 21 ans rejoint le club de Ligue 2 sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, le joueur va ainsi chercher davantage de temps de jeu en région parisienne.

La suite après cette publicité

Arrivé à Lyon en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain, Diawara a disputé 16 rencontres sous le maillot rhodanien. Le milieu français avait ensuite été successivement prêté au Havre puis au Royal Antwerp, avant ce nouveau départ. Il va désormais tenter de s’imposer dans le club basé à Saint-Ouens, qui disposera donc de la possibilité de le recruter définitivement à l’issue de la saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Red Star
Mahamadou Diawara

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Red Star Logo Red Star
Mahamadou Diawara Mahamadou Diawara
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier