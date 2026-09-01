L’OL prête Mahamadou Diawara au Red Star

L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Mahamadou Diawara au Red Star. Le milieu de terrain de 21 ans rejoint le club de Ligue 2 sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros. Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, le joueur va ainsi chercher davantage de temps de jeu en région parisienne.

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Mahamadou Diawara rejoint le Red Star en prêt jusqu’à la fin de saison, avec option d’achat.



Bonne saison sous les couleurs du Red Star, Mahamadou ! 🔴🔵https://t.co/fjT0aeVcnE pic.twitter.com/oV3AgcjGnu — Olympique Lyonnais (@OL) September 1, 2026

Arrivé à Lyon en 2023 en provenance du Paris Saint-Germain, Diawara a disputé 16 rencontres sous le maillot rhodanien. Le milieu français avait ensuite été successivement prêté au Havre puis au Royal Antwerp, avant ce nouveau départ. Il va désormais tenter de s’imposer dans le club basé à Saint-Ouens, qui disposera donc de la possibilité de le recruter définitivement à l’issue de la saison.