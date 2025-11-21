Brest : le discours accablant d’Éric Roy sur Radoslaw Majecki

Le Stade Brestois joue un match déjà couperet face à Metz dimanche (17h15). Sans victoire depuis le 28 septembre (2-0 contre Angers, 6e journée), le club de la cité du Ponant a vécu la trêve internationale difficilement. La lourde défaite à Marseille (3-0) a encore été l’occasion pour Radoslaw Majecki de commettre de grossières erreurs. Sa faute de main sur le coup-franc d’Angel Gomes a poussé son équipe vers le précipice dès la 25 minute. Le Polonais, prêté par l’AS Monaco, est malheureusement coutumier du fait depuis le début de la saison. Avant cela, il y avait eu ce carton rouge à Lens, dès la 3e journée, qui lui avait valu deux matchs de suspension. Il ne sera pas là non plus face aux Grenats mais cette fois c’est en raison d’une blessure contractée au Vélodrome.

Il est absent de l’entraînement depuis quelques jours mais même sans cela, il aurait cédé sa place à Grégoire Coudert, sa doublure, dimanche. «Sa blessure ne facilite pas mon choix, car il y avait déjà quelque chose qui était entériné chez moi, assure Éric Roy en conférence de presse. Ce n’est pas une période difficile, la période est difficile depuis qu’il est là en fait. Pas plus en ce moment. C’est la redondance d’erreurs qui fait qu’à un moment donné, c’est compliqué pour un gardien de but. On sait que les gardiens de but sont souvent sur le gril, car quand ils font des erreurs, ils sont tout de suite sanctionnés. ll n’y a pas que lui qui fait des erreurs, il faut que tout le monde en soit conscient. On espère le récupérer rapidement. Mais la concurrence marche pour tout le monde.»

Roy à propos de Majecki : «la période est difficile depuis qu’il est là en fait»

Le Vélodrome aura été le théâtre de trop pour le gardien de 25 ans, particulièrement fébrile depuis le début de saison. Pourtant, il a débarqué dans le Finistère avec un certain confort en lui assurant la place de numéro un laissée vacante par le départ de Marco Bizot à Aston Villa. Pour Roy, il est temps d’agir. Le technicien breton pointe du doigt son gardien de but mais c’est l’ensemble de la défense, et même du collectif qui doit serrer la vis. «Ça entame toujours la confiance de ne pas gagner des matchs, de faire des erreurs grossières, et comme il n’y a pas que lui. Depuis le début de la saison, il n’y en a pas beaucoup qui sont là pour rattraper les erreurs des autres, ce qui était souvent le cas avant. Donc il faut qu’on travaille là-dessus, être plus positifs», assure-t-il avant de poursuivre.

«On fait un métier qui est métier d’erreurs, on rate beaucoup. Qui peut se targuer de ne jamais rater de passes, de ne jamais rater d’occasions de buts, de ne jamais faire une faute importante qui amène un but ? Personne. À partir de là, il faut être capable d’être positif, s’encourager et surmonter ça. Ce n’est pas facile, mais dans la situation où on est, c’est l’état d’esprit que l’équipe ait pour pouvoir inverser cette tendance.» Coudert, qui n’a pas non plus été déterminant durant la suspension de Majecki, a donc une nouvelle carte à jouer durant cette 13e journée et effacer l’ombre de Bizot. «Marco a fait des grands matchs, il lui est arrivé aussi de faire des erreurs. Il avait aussi des points très forts et quelques points faibles, mais dans sa globalité, il était très fiable. C’est ce qu’on attend d’un gardien. S’il vous gagne des points, tant mieux, par contre s’il vous en fait perdre, ça devient compliqué.» Et Brest, 15e, ne peut plus se le permettre, surtout face à un concurrent direct.