Orlando : Antoine Griezmann cartonne et poursuit sa folle série

Cet été, Antoine Griezmann (35 ans) a traversé l’Océan Atlantique pour rejoindre les États-Unis et la Floride. En effet, l’attaquant a posé ses valises à Orlando City, où il semble s’épanouir. Le Français enchaîne les buts depuis son arrivée.

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Hier soir, il a d’ailleurs signé un doublé lors de la victoire 3 à 2 face à Atlanta. Au total, Grizi totalise 8 buts et 3 assists toutes compétitions confondues. Sur ses 4 dernières sorties, il reste sur une belle série de 6 buts et 1 passe décisive. Bref, tout semble aller pour le mieux pour Griezmann.