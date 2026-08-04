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Ligue des Champions

LdC : le but casquette qui permet à l’OL d’être devant à la pause à Prague

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp
Sparta 2-1 Lyon

Ce mardi, l’OL lance officiellement sa saison. En déplacement à Prague pour affronter le Sparta dans le cadre du 3e tour préliminaire aller de Ligue des Champions, les Gones n’avaient pas le droit à l’erreur contre des Tchèques dangereux. Et avec l’équipe alignée qui était assez incompréhensible de la part de Paulo Fonseca, les Lyonnais ont montré un visage inquiétant.

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Battus dans les duels et peu inspirés, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont eu de la chance de ne pas encaisser de buts et une réalisation a même été refusée logiquement aux locaux pour un hors-jeu clair. Juste avant la pause, c’est pourtant l’OL qui a ouvert le score. Lancé dans la profondeur par Openda, Abner a adressé un centre vers Tolisso. Après un contrôle prometteur du milieu lyonnais, le défenseur tchèque Suchomel a surgi et a trompé son propre gardien pour donner l’avantage à l’OL. Lyon peut avoir le sourire.

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