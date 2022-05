Ligue Europa : finale Eintracht Francfort-Glasgow Rangers à Séville !

Vainqueur à l’aller à Londres (1-2), l’Eintracht Francfort recevait West Ham en position de force en demi-finale retour de Ligue Europa. Et les Allemands allaient rapidement bénéficier d’une supériorité numérique qui arrangeait bien leurs affaires. Aaron Cresswell se faisait prendre par un ballon long à destination de Jens-Petter Hauge, qui filait au but, et le plaquait à l’entrée de la surface de réparation. La sentence était irrévocable, l’arbitre de la rencontre sortait un carton rouge et les Hammers se retrouvaient à dix (18e). Filip Kostic se chargeait du coup franc mais le cuir flirtait avec le poteau gauche d’Alphonse Areola (20e).

La suite après cette publicité

Rafael Santos Borré, seul au point de penalty sur un magnifique service d’Ansgar Knauf, ne laissait ensuite aucune chance au gardien de but français et mettait les siens sur la voie royale vers la finale (1-0, 25e). Confisquant le ballon, les pensionnaires du DeutschBank Park ne laissaient que des miettes aux Londoniens. Les coéquipiers de Kurt Zouma lançaient leurs dernières forces dans la bataille lors du second acte, mais ne créaient que peu de danger sur les buts de Kevin Trapp. Almamy Touré obligeait lui Areola à un arrêt réflexe sur une frappe lourde (85e). Le cadre se dérobait ensuite sur la tête de Tomas Soucek (90e) et les derniers espoirs anglais s'envolaient.

Francfort réaliste, les Rangers renversants

Les Rangers, battus à l’aller (1-0), démarraient pied au plancher face au RB Leipzig. Poussé par le bouillant public d’Ibrox, James Tavernier, le très offensif latéral droit, ouvrait le score sur un magnifique centre rasant au deuxième poteau de Ryan Kent (1-0, 19e). Quelques instants plus tard, les Écossais allaient même passer devant sur l’ensemble des deux rencontres. Aux abords de la surface de réparation, Glen Kamara aggravait le score d’une subtile frappe enroulée du gauche à ras-de-terre sur laquelle Peter Gulasci ne pouvait rien (2-0, 23e). Les protégés de Giovanni Van Bronckhorst rataient même le but du break.

Idéalement servi, Joe Aribo ratait une nouvelle opportunité seul face aux cages allemandes, surpris par le rebond (28e). Face à la fougue de leurs adversaires, Christopher Nkunku et les siens peinaient à réagir, même s’ils se faisaient enfin maîtres du ballon au retour des vestiaires. À force de pousser, l’ancien Parisien finissait par marquer à la réception d’un superbe centre venu de la gauche signé Angeliño (2-1, 70e). Un but qui remettait les deux écuries à égalité parfaite. Mais John Lundstram, qui profitait d’un mauvais renvoi de la défense allemande sur un corner, redonnait deux buts d’avance et la qualification aux siens à bout portant (3-1, 81e). Séville accueillera donc une finale entre l’Eintracht Francfort et les Rangers, le 18 mai prochain.

Retrouvez le film de Francfort-West Ham grâce à notre live commenté

Retrouvez le film de Rangers-Leipzig grâce à notre live commenté