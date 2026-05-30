Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

PSG : la sortie hilarante de Barcola sur ses deux loupés

Par Valentin Feuillette
Ousmane Dembélé en action avec le PSG. @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Bradley Barcola a préféré en rire. Sur Instagram, l’ailier parisien a réagi avec humour à sa prestation en publiant : « J’aurais dû tuer le match mais mahlich on a gagné ». Une référence directe à ses deux énormes occasions manquées en fin de rencontre, qui auraient pu permettre au PSG de se mettre définitivement à l’abri.

La suite après cette publicité

Un message qui a rapidement fait sourire les supporters parisiens. Malgré ces ratés, sans conséquence au coup de sifflet final, Barcola a choisi l’autodérision pour dédramatiser une fin de match où ses occasions vendangées auraient pu coûter cher au PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier