PSG : la sortie hilarante de Barcola sur ses deux loupés

Bradley Barcola a préféré en rire. Sur Instagram, l’ailier parisien a réagi avec humour à sa prestation en publiant : « J’aurais dû tuer le match mais mahlich on a gagné ». Une référence directe à ses deux énormes occasions manquées en fin de rencontre, qui auraient pu permettre au PSG de se mettre définitivement à l’abri.

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Un message qui a rapidement fait sourire les supporters parisiens. Malgré ces ratés, sans conséquence au coup de sifflet final, Barcola a choisi l’autodérision pour dédramatiser une fin de match où ses occasions vendangées auraient pu coûter cher au PSG.