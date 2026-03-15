OL : Paulo Fonseca reste optimiste pour la fin de saison

Voilà quelques semaines que l’OL cale en Ligue 1. Tout a commencé le mois dernier avec une défaite lourde à Strasbourg. Malgré 13 victoires de rang toutes compétitions confondues avant cette déconvenue, Lyon n’a pas su remettre la machine en route avec un revers cruel lors de l’Olympico avant des matches nuls contre le Paris FC puis Le Havre ce dimanche (0-0). En supériorité numérique et avec une domination stérile, Lyon n’a pas su faire la différence pour renouer avec le succès. Malgré cela, Paulo Fonseca s’est voulu satisfait et rassurant pour la fin de saison :

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«La frustration prédomine. On a tout fait mais il manquait ce but. On peut regarder les matches des autres grosses équipes ici, c’est difficile. Il ne manquait que le but. Nous avons joué avec un bon comportement physique, il a juste manqué d’occasions pour marquer. Chaque match est différent, il était impossible de jouer avec Roman et Endrick, ils avaient fait le dernier match. Endrick a fait un bon match, il était fatigué sur la fin. Je suis content de son match. Nous sommes à deux points de Marseille, j’espère récupérer des joueurs importants pour nous. On a bien joué ce soir avec des bonnes séquences. Je pense que nous avons la possibilité de jouer les deux tableaux (Europa League + Ligue 1, ndlr). Il faut continuer comme ça, on n’est qu’à deux points de Marseille.» Reste à savoir si ces belles paroles pourront être rapidement converties en victoires dans l’élite.