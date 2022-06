Équipe de France : les premiers mots d'Ibrahima Konaté après sa convocation surprise

La suite après cette publicité

Parfois, le travail peut payer, et Ibrahima Konaté en est la preuve. Arrivé à Liverpool l'été dernier en provenance du RB Leipzig, le défenseur de 23 ans a fait forte impression cette saison avec les Reds, lui qui a disputé 29 matches toutes compétitions confondues pour 3 buts et 1 passes décisives. Alors forcément, au moment de la dernière liste de Didier Deschamps, de nombreux amateurs de ballon rond étaient pour une convocation du Français. Malheureusement, ça n'a pas été le cas mais le principal concerné a finalement dû écourter ses vacances il y a quelques heures. Après la blessure de Raphaël Varane face au Danemark vendredi soir, Didier Deschamps et son staff ont décidé de convoquer Ibrahima Konaté en urgence pour la suite de ce rassemblement.

Une très bonne nouvelle forcément pour le Parisien de naissance qui est revenu sur ce moment de bonheur au micro de la Fédération française de football : «j'ai reçu un appel mais je n'avais pas mon téléphone entre mes mains. Ensuite, lorsque je l'ai pris pour prendre des photos, j'ai vu un message de la FFF et j'ai eu 5 minutes où j'étais sur une autre planète un peu. Après, j'ai décidé de rappeler sur ce numéro là et ils m'ont donné la nouvelle comme quoi j'allais devoir rejoindre le groupe le plus rapidement possible. J'étais très très heureux, c'est vrai un peu déçu de sortir des vacances mais c'est la sélection et c'est le plus important. On est toujours préparé à ça, je suis très très heureux d'être là aujourd'hui.»

«C'est une fierté de porter cette écusson»

Désormais avec le groupe à Split pour y affronter la Croatie lundi soir (20h45), Ibrahima Konaté est tout simplement en plein rêve. «C'est un rêve d'enfance, après c'est devenu un objectif ces derniers mois. Je suis très content de l'avoir atteint, j'espère qu'on va faire de très grandes choses durant ce petit séjour avec l'équipe et repartir avec des victoires», a lâché le numéro 5 des Reds avant de parler de son arrivée dans le groupe : «c'était magnifique surtout que j'ai beaucoup d'amis qui sont présent aujourd'hui que je n'avais pas vu depuis longtemps.(...) Maintenant, je suis content de pouvoir jouer avec eux surtout qu'on a un groupe extraordinaire avec de très grands joueurs. J'ai hâte de commencer les premiers entraînements avec eux. Et c'est une fierté de porter cette écusson avec les deux étoiles maintenant, et l'objectif de ce groupe est d'en avoir une troisième très prochainement.»

Justement, la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans quelques mois, c'est également un objectif pour le défenseur d'1,94m. «Bien sûr qu'on y pense et je ne suis pas le seul à y penser. Il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de talent et qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est très bien pour l'équipe de France. Je pense qu'il y aura un très gros groupe à cette Coupe du Monde», a conclu Ibrahima Konaté pour sa première interview en tant que joueur de l'équipe de France. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps va lui laisser sa chance dans quelques heures face à la Croatie, ou lors des deux autres matches de juin contre l'Autriche (10 juin) et encore face aux Croates (13 juin).