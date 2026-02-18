Menu Rechercher
Le Sénégal va jouer au Stade de France en mars

Le Sénégal avant la finale de CAN contre le Maroc @Maxppp

Deux tests de plus pour le Sénégal avant la Coupe du Monde. La fédération sénégalaise de football a dévoilé ce mercredi l’identité des deux futurs adversaires des champions d’Afrique lors de la prochaine trêve internationale. Les Lions de la Téranga défieront le Pérou le 28 mars au Stade de France, avant d’affronter la Gambie, le 31, à Diamniadio.

Equipe du Sénégal
🔜 Deux matchs amicaux internationaux à venir pour nos lions en ce mois de mars 2026 : le 28/03 à Paris contre le Pérou et le 31/03 à Diamniadio contre la Gambie.
Les Sénégalais affronteront également la Team USA, le 31 mai 2026, au Bank of America Stadium à Charlotte (Caroline du Nord). Il s’agira d’un dernier test avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde, au cours de laquelle ils retrouveront en poule l’équipe de France, la Norvège, et un adversaire dont l’identité n’est pas encore connue (Bolivie, Suriname ou l’Irak selon l’issue des barrages).

