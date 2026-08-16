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Sébastien Pocognoli est le nouveau sélectionneur de l’Écosse

Par Jordan Pardon
1 min.
Pocognoli avec l'Union Saint-Gilloise @Maxppp

Comme attendu depuis plusieurs jours, Sébastien Pocognoli récupère un poste de sélectionneur. L’ancien entraîneur de Monaco vient d’être nommé à la tête de la sélection écossaise, éliminée en phase de groupe de la dernière Coupe du Monde. Le technicien belge succède à Steve Clarke, parti après 7 ans de service. Il s’est engagé pour deux ans, soit jusqu’à l’Euro 2028.

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«La Fédération écossaise de football est ravie d’annoncer la nomination de Sébastien Pocognoli au poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine d’Écosse. Le Belge de 39 ans a signé un contrat initial de deux ans et dirigera l’Écosse lors de la prochaine campagne de la Ligue des Nations de l’UEFA», indique le communiqué de la fédération écossaise. Le coach de 39 ans s’est aussi exprimé : «c’est un honneur d’être sollicité pour devenir le sélectionneur de l’équipe nationale d’Écosse. Lorsque j’ai entendu parler de cet intérêt, j’ai immédiatement été enthousiasmé par cette opportunité. Les supporters écossais sont réputés pour leur passion – comme on a pu le constater récemment lors de la Coupe du monde aux États-Unis – et j’en ai moi-même fait l’expérience en tant que joueur de l’équipe nationale belge en 2013».

Pub. le - MAJ le
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