OM - ASM : la réaction amère de Youssouf Fofana

Après la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (1-1), Youssouf Fofana s’est arrêté au micro du diffuseur de la rencontre pour revenir sur la domination outrageuse de son équipe en première période. «On a des gros regrets forcément. En première mi-temps, je pense qu’on doit vraiment plier le match et y aurait peut être pas eu débat en deuxième mi-temps. Mais voila c’est notre petit péché mignon cette saison c’est qu’on arrive pas à tuer au moment où il faut tuer. On y travaille, on est un peu jeune. C’est bien de repartir avec un point quand même du Vélodrome. C’est un nouveau championnat qui débute, faudra confirmer dans les prochaines semaines» a tout d’abord confié le joueur de 24 ans.

Youssouf Fofana est ensuite revenu sur la physionomie deuxième période. «Ils sont venus avec d’autres intentions. Ils nous ont surpris dans leur pressing. Ils étaient complètement désorganisés. Nous on arrivait pas à ressortir, on arrivait pas a se trouver. Mais en milieu de deuxième mi-temps, on arrive à avoir deux trois situations. Et si celles la on les mets, tue l’envie, on tue l’espoir» a reconnu le joueur monégasque avant de revenir sur la superbe performance de son équipe au début de la rencontre : «la première période est exceptionnelle dans la discipline. On était vraiment discipliné, c’était vraiment cohérent ce qu’on proposait. On n’a pas démérité, on mérite mieux ce soir. Il reste dix huit journées, il faudra se pencher dessus.»

