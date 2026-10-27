Menu Rechercher
Commenter
League Cup

League Cup : le match d’Arsenal arrêté à cause d’un drone

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp
Fleetwood 1-0 Arsenal

Ce soir, Arsenal dispute son match comptant pour le 4e tour de la League Cup face à Fleetwood (4e division). Pour le moment, les Gunners sont menés depuis la 21e minute suite à un but inscrit par Loupalo-Bi. Cependant, la rencontre a été marquée par un événement peu courant.

La suite après cette publicité

L’arbitre Michael Salisbury a en effet interrompu la rencontre deux minutes seulement après le coup d’envoi, après l’apparition d’un drone survolant le terrain de Highbury Stadium. Cinq minutes après son apparition, l’objet volant n’était toujours pas parti et, après s’être entretenu avec les entraîneurs, M. Salisbury a fait signe aux joueurs de regagner les vestiaires. Le match a finalement pu reprendre plusieurs minutes plus tard.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

League Cup
Arsenal
Fleetwood

En savoir plus sur

League Cup League Cup
Arsenal Logo Arsenal FC
Fleetwood Logo Fleetwood Town
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier