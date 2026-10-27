League Cup : le match d’Arsenal arrêté à cause d’un drone

Ce soir, Arsenal dispute son match comptant pour le 4e tour de la League Cup face à Fleetwood (4e division). Pour le moment, les Gunners sont menés depuis la 21e minute suite à un but inscrit par Loupalo-Bi. Cependant, la rencontre a été marquée par un événement peu courant.

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A drone stops play at the Highbury Stadium. https://t.co/TvjNjjACFM — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 27, 2026

L’arbitre Michael Salisbury a en effet interrompu la rencontre deux minutes seulement après le coup d’envoi, après l’apparition d’un drone survolant le terrain de Highbury Stadium. Cinq minutes après son apparition, l’objet volant n’était toujours pas parti et, après s’être entretenu avec les entraîneurs, M. Salisbury a fait signe aux joueurs de regagner les vestiaires. Le match a finalement pu reprendre plusieurs minutes plus tard.