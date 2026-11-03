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Ligue des Champions

PSG : João Neves dévoile ses envies pour son avenir

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Villarreal 0-6 PSG
winamax
1 4.00 N 4.30 2 1.62 1er pari remboursé

Recruté par le Paris Saint-Germain en 2024 en échange de près de 70 M€, João Neves (22 ans) a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031. Membre essentiel du onze de départ de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais a confié qu’il espère rester chez les Rouge et Bleu durant de longues années.

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« Je n’ai pas un objectif d’aller en Espagne ou en Angleterre. J’ai un objectif, c’est d’être bien avec ma vie, de gagner ici. João veut rester ici toute sa carrière », a-t-il confié dans un entretien accordé à Canal+. De quoi ravir les inconditionnels du club de la capitale.

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