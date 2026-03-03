OL : excellente nouvelle pour Malick Fofana

Son absence se fait sentir depuis des mois. Blessé sur un tacle dangereux d’Ismaël Doukouré face à Strasbourg en octobre dernier, Malick Fofana n’est toujours pas retourné sur les terrains. Durement touché à la cheville, l’ailier belge a mis du temps à revenir et son retour a été repoussé à de nombreuses reprises. Pourtant, ce dernier se précise.

De retour en travail individuel, le joueur de 20 ans est plus proche des terrains qu’on ne le croit. Comme l’indique L’Equipe dans son édition du jour, l’ancien de La Gantoise pourrait être de retour, au mieux, ce week-end contre le Paris FC. De toute manière, son retour est espéré la semaine prochaine face au Havre. On se rapproche donc du grand retour de Malick Fofana à Lyon.