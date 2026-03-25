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Ligue 1

Franck Haise prend position sur le possible report de Lens-PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Franck Haise sur le banc de l'OGC Nice @Maxppp
Lens PSG
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Aujourd’hui au Stade Rennais, Franck Haise s’est fait connaître du grand public grâce à son parcours au RC Lens où il a passé 7 ans, d’abord au sein de la réserve, puis comme adjoint de l’équipe première, et enfin en tant qu’entraîneur principal. Le technicien de 54 ans a réussi l’exploit d’emmener les Sang et Or jusqu’en Ligue des Champions. Forcément, il garde toujours un oeil attendri sur l’actualité de son ancienne équipe et a été interrogé par RMC sur la fameuse affaire du report entre Lens et le PSG.

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«Je vais faire une réponse de Normand. Je comprends la position des deux clubs, démarre-t-il à la veille de la décision de la ligue. À partir du moment où la voie est ouverte par la Ligue… Après il faut simplement qu’elle soit ouverte pour potentiellement tous les clubs qui jouent des quarts de finale ou des demi-finales de Coupe d’Europe. Si j’étais entraîneur de Lens, je serais déçu qu’il soit remporté et si je suis l’entraîneur du PSG, je suis plutôt satisfait, c’est sûr. L’avantage, c’est que je ne suis ni l’entraîneur de l’un, ni l’entraîneur de l’autre.»

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