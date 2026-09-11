Rennes : l’explication de Franck Haise sur la sortie surprenante de Mousa Al-Tamari

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire de Rennes contre l’OM (1-0) en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, Franck Haise était logiquement satisfait alors que le SRFC pointe provisoirement à la première place du championnat. «On a 10 points, on avance, ça progresse. On fait notre premier clean-sheet, c’était un bon soir pour le faire. On a pas mal de choses positives dans ce match, on a de la maîtrise mais on protège aussi en reculant, ce qui n’est pas la bonne manière, il faut continuer d’avancer mais bon. On voit ce soir qu’il y a un vrai collectif dans cette équipe».

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Relancé sur la sortie de Mousa Al-Tamari, remplacé en fin de match après être entré à la pause, l’ancien coach du RC Lens s’est justifié. «Je savais qu’il allait nous amener de la profondeur c’était compliqué en première période pour Soumaré mais j’ai une série de matches, des internationaux qui vont partir. Issa a fait une très bonne semaine, j’avais une hésitation entre les deux. J’ai décidé de faire débuter Issa et ensuite de faire rentrer Mousa. Sa rentrée a permis d’étirer le bloc adverse et d’avoir de l’espace dans le coeur du jeu. Sa sortie ? Il avait mal à la tête, il l’a fait une fois puis deux fois, j’ai des joueurs sur le banc donc il fallait envoyer. Ca avait l’air d’aller mieux après le match donc ça va».