Liga : Villarreal s’offre un succès spectaculaire contre l’Espanyol, Valence arrache trois précieux points

Après les défaites du Real Madrid et du FC Barcelone, la 31e journée de Liga se poursuivait ce jeudi avec deux rencontres programmées à 19h30. À Mestalla, Valence, dix-huitième et en grand danger au coup d’envoi, accueillait Valladolid, quatorzième. Une rencontre qui ne tardait pas à se débloquer puisqu’avant même la fin du premier quart d’heure, Cyle Larin ouvrait le score pour les visiteurs (0-1, 6e). Malgré plusieurs occasions, les hommes de Ruben Baraja ne parvenaient pas à faire leur retard. En seconde période, Valence était finalement récompensé à l’heure de jeu quand Mouctar Diakhaby égalisait (1-1, 60e). Dans les derniers instants, le jeune Javier Guerra Moreno offrait finalement la victoire aux Blanquinegros (2-1, 90+3e). Avec ce résultat (2-1), Valladolid reste 14e. Valence est désormais 16e. Dans l’autre rencontre de cette soirée, l’Espanyol, dix-neuvième avec 28 petits points, se déplaçait sur la pelouse de Villarreal, sixième.

La suite après cette publicité

Après deux revers consécutifs en championnat, les locaux se devaient de réagir. Pourtant, malgré un premier acte largement maîtrisé et de nombreuses situations sur le but adversaire, c’est bien Javi Puado qui ouvrait le score pour le club catalan juste avant la pause (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, les Groguets renversaient finalement le cours de ce match. D’abord par l’intermédiaire d’Etienne Capoue (1-1, 53e) avant que Daniel Parejo ne donne l’avantage aux siens 10 minutes plus tard (2-1, 63e). En contrôle, Villarreal se faisait pourtant une nouvelle fois surprendre par Joselu qui égalisait (2-2, 73e) mais trouvait les ressources nécessaires pour reprendre les devants grâce à Nicolas Jackson (3-2, 80e). Dans les dernières secondes, Etienne Capoue s’offrait même un doublé (4-2, 90+2e) pour assurer le succès des siens. Une victoire arrachée (4-2) qui permet à Villarreal de s’emparer de la cinquième place. L’Espanyol reste à une critique 19e place.

À lire

Barça : Javier Tebas jette un sacré coup de froid sur l’arrivée de Lionel Messi