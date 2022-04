PSG : Kylian Mbappé, l'autre campagne d'Emmanuel Macron

Superstar du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (23 ans), libre de s'engager avec le club qu'il souhaite depuis le 1er janvier dernier, n'a toujours pas pris sa décision quant à son avenir. Pour autant, le Bondynois, régulièrement annoncé du côté du Real Madrid, pourrait rapidement quitter la capitale française. Une issue dramatique pour les supporters parisiens et pour laquelle Emmanuel Macron, Président de la République et actuellement en pleine campagne pour le second tour des élections présidentielles, continue de se battre.

Même s’il est supporter de l’Olympique de Marseille, Emmanuel Macron s’entretient, en effet, régulièrement avec la surperstar du ballon rond et les échanges se font même sans aucun intermédiaire, indique ce vendredi RTL. Il faut dire que les deux hommes se connaissent, et s’apprécient, depuis début 2018 et une rencontre à l’Élysée. Reste désormais à savoir si cette complicité entre les deux hommes pourrait rebattre les cartes concernant l'avenir du numéro 7 parisien. En attendant, Mbappé aura lui une nouvelle occasion de briller à l'occasion du choc de la 32ème journée de Ligue 1 opposant le PSG à l'OM.

