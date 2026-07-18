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Ligue 1

Paris FC : Pablo Pagis débloque déjà son compteur

Par Sasha Nahon
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp

Le Paris FC tient peut-être déjà sa nouvelle arme offensive. Recruté cet été pour environ 15 millions d’euros, Pablo Pagis a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs lors du match amical face au Stade de Reims. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant français n’a eu besoin que de cinq minutes pour trouver le chemin des filets.

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Cette réalisation permet au club de la capitale de gagner 1-0 face au Stade de Reims pour la première de Liam Rosenior sur le banc francilien. Des débuts prometteurs pour la recrue estivale, qui n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui par les dirigeants parisiens.

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