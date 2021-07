OM : les objectifs de Leonardo Balerdi

La suite après cette publicité

Prêté la saison passée par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (22 ans) a été recruté définitivement par l'Olympique de Marseille. Le défenseur central argentin, présenté ce mardi en conférence de presse, a expliqué ne pas avoir hésité malgré d'autres offres, affichant des objectifs élevés pour la saison à venir.

«L'OM est le plus grand club de France. Nous voulons faire bonne figure en Europa League et nous qualifier pour la prochaine Ligue des Champions via la Ligue 1 pour pouvoir prendre notre revanche sur la dernière», a lâché l'Albiceleste. Sacré programme.