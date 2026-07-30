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Ligue 1

PSG : ça s’accélère pour Maghnes Akliouche

Par Dahbia Hattabi
Maghnes Akliouche @Maxppp

Hier, L’Équipe a révélé que le Paris Saint-Germain a envoyé une offre de 45 M€ pour Maghnes Akliouche. Mais l’AS Monaco a rejeté cette proposition. Ce qui ne signifie pas que ce dossier est terminé puisque les discussions devaient se poursuivre.

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Visiblement, elles ont été positives. Ce jeudi, plusieurs médias dont Le Parisien révèlent qu’un accord est proche entre les Parisiens et les Monégasques pour ce transfert. Il reste encore des détails à régler, mais ce dossier avance bien selon nos confrères. Une bonne nouvelle pour le joueur qui veut absolument rejoindre Paris.

Pub. le - MAJ le
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