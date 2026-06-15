Coupe du Monde 2026 : la Tunisie pense à Hervé Renard pour remplacer Sabri Lamouchi !

La Tunisie traverse une zone de turbulence majeure en pleine Coupe du Monde 2026, avec une crise sportive et institutionnelle qui s’est accélérée après la lourde défaite face à la Suède sur un score humiliant (5-1). Ce revers historique a profondément fragilisé le sélectionneur Sabri Lamouchi, arrivé en début d’année avec de grandes ambitions mais rapidement rattrapé par des résultats décevants et une équipe en perte de repères. Dans les heures qui ont suivi le match, la fédération tunisienne s’est retrouvée au centre de toutes les tensions, avec des critiques internes, une pression populaire et des rumeurs de décision immédiate concernant l’avenir du staff technique. La situation a pris des allures de crise ouverte, avec des informations contradictoires sur un éventuel licenciement du sélectionneur et une atmosphère de confusion générale autour de la direction des Aigles de Carthage.

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Les réactions n’ont cessé de s’enchaîner, amplifiant l’impression d’un chaos organisationnel au sein de la sélection. Alors que certains médias annonçaient le départ acté de Sabri Lamouchi après des réunions urgentes à la fédération, aucune communication officielle n’est venue confirmer une telle décision dans l’immédiat. Le sélectionneur franco-tunisien de 54 ans a continué à encadrer les séances d’entraînement, tentant de maintenir une forme de normalité sportive malgré la tempête médiatique. Cette contradiction entre les annonces et la réalité sur le terrain a alimenté encore davantage les spéculations, notamment sur les réseaux sociaux et dans la presse locale. En parallèle, des divisions internes au sein de la fédération ont été évoquées, certains dirigeants réclamant un changement immédiat menaçant même de démissionner, tandis que d’autres appelaient à la stabilité avant le prochain match face au Japon, à l’heure où la moindre décision pourrait avoir un impact majeur sur la suite du tournoi.

Un nouveau nom pour sauver les Aigles

Et c’est ainsi qu’une nouvelle piste a émergé ce lundi soir pour tenter de relancer une sélection en crise. Après les noms de Mondher Kebaier évoqué en interne et de Wahbi Khazri cité pour une solution intérimaire, la piste Hervé Renard prend désormais de l’ampleur selon plusieurs informations relayées par M6. L’ancien sélectionneur du Maroc, double vainqueur de la CAN et artisan de l’exploit de l’Arabie saoudite contre l’Argentine lors du Mondial 2022, serait aujourd’hui l’un des principaux profils étudiés par la fédération tunisienne pour reprendre les commandes de l’équipe nationale. Son expérience internationale et sa connaissance du football africain en feraient un candidat particulièrement crédible pour tenter de stabiliser une sélection en plein doute. Toujours selon M6, une arrivée d’Hervé Renard pourrait même intervenir en pleine compétition mondiale, ce qui illustrerait l’urgence de la situation et l’ampleur de la crise traversée par les Aigles de Carthage. Le technicien français, passé également par la sélection féminine de France, pourrait ainsi enchaîner un nouveau défi majeur sur le continent africain dans un contexte extrêmement tendu.

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INFO M6 - Après la lourde défaite (5-1) de la Tunisie contre la Suède et le limogeage du sélectionneur Sabri Lamouchi, les rênes de la sélection devraient être confiées à Hervé Renard, ce lundi 15 juin. L'entraîneur a remporté la CAN à deux reprises et était notamment sur le banc… pic.twitter.com/15jcRyklLr — M6 Info (@m6info) June 15, 2026

Selon les informations de Romain Molina, Hervé Renard se dirige bien vers le poste de sélectionneur de la Tunisie, sauf improbable retournement de situation. Consciente de l’ampleur de la crise sportive traversée par les Aigles de Carthage en pleine Coupe du Monde, la Fédération tunisienne aurait proposé au technicien français une véritable mission commando pour tenter de redresser la situation. Mais au-delà de l’urgence du Mondial, les dirigeants lui auraient également présenté un projet plus global pour les années à venir, assorti de plusieurs garanties afin de le convaincre d’accepter ce défi particulièrement délicat. Une preuve supplémentaire de la volonté de la fédération de miser sur un entraîneur à forte expérience internationale pour restaurer la crédibilité de la sélection. Cette option, qui semble désormais étudiée avec sérieux, s’ajoute à une liste de scénarios déjà instables où les décisions se prennent dans l’urgence et sous pression. Alors que la Tunisie tente de sauver ce qui peut encore l’être dans ce Mondial 2026, l’hypothèse Renard incarne un espoir de reconstruction mais aussi un symbole du désordre actuel au sein de la fédération tunisienne.