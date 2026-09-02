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Ligue 1

OM, Stéphane Richard : «Genesio n’a pas menacé de démissionner, mais on n’était pas loin du point de rupture»

Par Matthieu Margueritte
1 min.

Le mercato estival 2026 de l’Olympique de Marseille est enfin terminé. Un soulagement pour Bruno Genesio. Intronisé à la tête du club phocéen, le Lyonnais a très rapidement confié qu’il ne pensait pas que la situation financière de l’OM était aussi critique. Au fil des départs des joueurs, des rumeurs annonçaient que le technicien de 60 ans pourrait démissionner de son poste. Des bruits de couloir qui se sont accentués au moment où s’est joué le futur d’Igor Paixão. Depuis, Genesio a nié, mais le président de l’OM, Stéphane Richard, a indiqué que son coach n’était pas loin du point de rupture.

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« C’est moi qui suis allé le chercher, comme Greg (Lorenzi). Il fallait le faire venir Genesio, ce n’était pas évident quand on connait la situation. Il était au courant de tout dans les grandes lignes. Bruno est quelqu’un qui ne manie pas ce genre de discours, il ne fait pas de chantage. Il l’a dit qu’il ne l’a pas fait (menacer de démissionner). Il n’a pas menacé de démissionner, mais on n’était pas loin du point de rupture », a-t-il confié au micro de RMC.

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