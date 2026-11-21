Le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1, ce samedi, avec un déplacement délicat sur la pelouse de l’OGC Nice, pour le compte de la 11e journée. Leaders avec 23 points, les Parisiens espéraient prolonger leur série de sept victoires consécutives en championnat. Mais les hommes de Luis Enrique devaient se méfier d’une équipe niçoise en pleine confiance : sixième avec 17 points, le Gym restait sur cinq succès lors de ses six dernières journées. Côté compositions, Olivier Pantaloni s’appuyait sur un 3-4-3 avec Diop, Wahi et Amoura sur le front de l’attaque. En face, Luis Enrique alignait un 4-3-3 avec Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Lucas Hernandez et Nuno Mendes en défense, Zaïre-Emery, Ruiz et João Neves au milieu. Devant, Akliouche et Doué entouraient Mayulu.

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En grande forme depuis le début de la saison, les Aiglons allaient rapidement confirmer cette tendance. Bien en place et solidaire pour repousser les premières offensives parisiennes, le collectif azuréen piquait finalement une première fois. Après une récupération haute, Diop alertait Clauss qui lançait Amoura dans la surface et le buteur algérien ne se faisait pas prier pour tromper Safonov d’une frappe croisée du pied droit (1-0, 8e). Surpris par le Gym, le club de la capitale tentait de réagir, mais butait sur une défense niçoise parfaitement organisée. Gênés, les Parisiens allaient pourtant renverser cette rencontre en quelques secondes… D’abord sur un penalty de Mayulu suite à une main de Mandza, sanctionnée après intervention du VAR (1-1, 31e) avant que Doué ne donne l’avantage aux siens sur la séquence suivante.

Le PSG s’impose, mais tremble pour Doué

Servi par Ruiz sur le côté droit, Hakimi attirait plusieurs Niçois avant de trouver Doué, qui concluait du pied droit au second poteau (1-2, 32e). Décisif, l’ancien Rennais allait malheureusement voir sa soirée tourner au drame dans la foulée. Sur une tentative de protection de balle, le genou droit de l’international français (20 sélections) lâchait et il devait céder sa place, sur civière et en larmes, à Ferran Torres (44e). Un choc pour les troupes de Luis Enrique, qui viraient malgré tout en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les doubles champions d’Europe gardaient la maîtrise des opérations et cherchaient à faire le break, mais le rythme retombait de plus en plus au fil des minutes. L’heure de jeu passée, Luis Enrique décidait alors d’apporter du sang neuf avec les entrées de Dembélé, Pacho et Godts.

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Le Belge était d’ailleurs tout proche d’être rapidement décisif, mais l’arbitre de la rencontre revenait sur sa décision d’accorder un penalty aux Parisiens. Dans la dernière demi-heure, la physionomie de cette rencontre ne changeait pas. Le PSG conservait la possession, Nice s’offrait quelques timides occasions, mais Safonov se montrait vigilant (71e, 77e). Solide, mais sonné par la perte de Doué sur blessure, le club de la capitale sécurisait finalement une 12e victoire de rang, toutes compétitions confondues, du côté de l’Allianz Riviera après la réalisation de Ferran Torres, servi par Dembélé, dans les ultimes instants (1-3, 85e). Le but d’Abdi sur le gong ne changeait rien (2-3, 90+5e). Au classement, le PSG conforte son fauteuil de leader et compte provisoirement cinq longueurs d’avance sur le LOSC. L’OGC Nice reste 6e, mais pourrait se faire doubler par plusieurs formations.