Marcelo croule sous les propositions

Alors que son passage de 16 ans au Real Madrid s'est terminé par un sacre en Liga et un autre en Ligue des Champions, faisant de lui le joueur le plus titré de l'histoire du club, Marcelo, le latéral gauche brésilien, souhaite encore évoluer en Europe pendant 2 ou 3 saisons selon AS.

Et autant dire que l'Auriverde ne manque pas d'options. En effet, outre les propositions de pays du Golfe, Marcelo intéresserait fortement Fenerbahçe et son entraîneur Jorge Jesus, qui aimerait lui offrir un contrat de 4 M€ à l'année. Il serait également sur les tablettes du Real Valladolid, club dirigé par son compatriote Ronaldo, tandis que l'Olympique de Marseille est toujours cité parmi les prétendants.