Betis : ça chauffe pour Antony après son pétage de plomb !

Antony et le Betis, c’est un pari réussi. Arrivé en terres andalouses la saison dernière, le Brésilien s’était parfaitement relancé après des années de galère à Manchester United. Celui qui avait choqué l’Europe avec l’Ajax a ainsi retrouvé sa magie, et il a convaincu les Sévillans de faire un effort financier colossal pour le conserver définitivement, mettant 22 millions d’euros sur la table. Une somme qui pourrait s’élever aux 30 millions d’euros en fonction des bonus ; un gros montant pour un club comme le Betis, mais qui illustre bien la façon dont le Brésilien a conquis tout le monde dans le sud de l’Espagne.

Mais dimanche, lors du derby sévillan, toujours très médiatisé en Espagne, une scène a fait le tour des réseaux sociaux. Après ce match nul 2-2 - le Betis menait 2-0 mais s’est fait remonter - considéré comme décevant pour les Vert-et-Blanc, bien supérieurs à leurs voisins actuellement, Antony s’en est allé en direction les tribunes pour s’embrouiller avec des supporters. Un échange verbal très tendu, à tel point que des coéquipiers et des membres de la sécurité ont dû intervenir.

Un épisode très médiatisé en Espagne

Une confrontation assez surprenante aux premiers abords. Premièrement, car il est difficile de reprocher quoi que ce soit à Antony, dans la mesure où il réalise une belle saison encore et qu’il a même marqué un sacré but lors de ce derby. Puis, les résultats du club restent assez satisfaisants, avec une belle cinquième place et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa obtenue sans souci. Pourquoi ce clash ? Cucho Hernandez, attaquant du Betis, a donné un élément de réponse : « c’est quelqu’un de très passionnel. Quand il est heureux, il est très heureux, et quand il est fâché, il est très fâché. J’ai essayé de parler avec le public pour leur dire qu’Antony fait un gros effort pour nous, il joue blessé ».

De la frustration des deux côtés donc : des fans déçus d’avoir laissé filer une victoire face à l’ennemi juré, et un joueur lui aussi frustré et en plus blessé. Touché par une pubalgie, l’ancien Mancunien est cependant assez critiqué pour cet épisode. « Ce qui est impossible d’expliquer pour les fans de foot, c’est la réaction d’Antony à la fin du match. C’est inadmissible qu’il soit tombé dans le piège de répondre à des supporters béticos exaltés », indique le Diario de Sevilla. Un épisode qui va laisser des traces et qui pourrait marquer un tournant négatif dans l’aventure du joueur au Betis, lui qui affiche 11 buts et 8 passes décisives en 27 rencontres de Liga et Europa League confondues.