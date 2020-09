Arsenal : Mikel Arteta justifie l'absence de Mesut Özil

Désormais abonné à un statut de remplaçant si ce n’est pire de réserviste, Mesut Özil ne devrait pas connaître une saison très animée au sein de l’effectif de Mikel Arteta, du moins sur le terrain. Une fois de plus absent de la feuille de match hier soir lors des 16e de finale de l’EFL Cup qui a vu Arsenal l’emporter contre Leicester (0-2), le milieu de terrain offensif allemand n’a pas disputé la moindre minute depuis la reprise du championnat. Mais il n’est pas le seul selon son entraîneur espagnol, qui l'a d'ailleurs mentionné en conférence de presse d’après-match hier soir.

«J'essaie de sélectionner les joueurs qui sont, à mon avis, en meilleure condition. Nous choisissons les joueurs que nous pensons être les meilleurs pour chaque match et, comme vous pouvez le constater, nous ne cessons d'évoluer. Vous pouvez voir que c'est très difficile, pas seulement pour Mesut mais pour d'autres de faire partie de l'équipe. Chaque semaine, nous essayons de choisir les bons joueurs.» Un discours on ne peut plus clair. Si Mesut Özil veut du temps de jeu, il va devoir retrouver une condition physique à la hauteur de l’intensité de ce championnat.