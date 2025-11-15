LdC : l’OM sanctionné par l’UEFA

C’était passé dans l’anonymat après ce qui a été jugé comme une immense erreur d’arbitrage par tout le Vélodrome. Le 5 novembre dernier, l’Atalanta Bergame a crucifié l’OM sur la Canebière (0-1) en toute fin de rencontre. Une troisième défaite en quatre rencontres depuis le début de saison en C1 et qui a forcément irrité les supporters marseillais, ayant l’impression d’avoir été floués pour une faute de main d’Ederson dans sa surface juste avant le but de Samardzic.

La suite après cette publicité

Durant la rencontre, certains agissements des supporters phocéens n’ont pas plu à l’UEFA. Ce samedi, l’organisation européenne a ciblé le club de la Canebière comme l’indique RMC Sport. Pour usage d’engins pyrotechniques, l’OM a été condamné à une amende de 70 000 euros. La partie basse du virage sud a été condamné à une suspension avec sursis de deux ans.