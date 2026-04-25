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Premier League

PL : Arsenal s’impose sans briller contre Newcastle et reprend sa place de leader

Par Samuel Zemour
1 min.
Eberechi Eze, buteur avec Arsenal @Maxppp
Arsenal 1-0 Newcastle

Pendant que Manchester City jouait la demi-finale de FA Cup contre Southampton, Arsenal avait l’occasion de mettre la pression sur son rival pour le titre en allant s’imposer contre Newcastle, toujours enlisé en bas du classement. Et les Gunners ont réussi à rapidement se relever de la défaite contre les Skyblues, la semaine passée, puisqu’une frappe puissante d’Eze offrait l’ouverture du score (1-0, 9e). Arsenal dominait, mais ne parvenait pas à créer du danger, alors qu’Havertz était contraint de sortir sur blessure prématurément (34e).

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Sans briller devant son public, Arsenal dominait, mais n’arrivait pas à atteindre la surface adverse des Magpies, ne cadrant pas la moindre frappe durant la seconde période, avant une superbe retournée de Martinelli captée par Pope (82e). Sans briller et face à une équipe de Newcastle qui n’aura rien réussi, Arsenal repasse en tête de la Premier League avec trois points d’avance sur Man City, qui aura un match de plus à jouer. Il restera encore quatre matches pour décider du prochain champion, alors que les Toons n’ont pas encore assuré leur maintien.

Pub. le - MAJ le
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