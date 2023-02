LdC, Liverpool : Jürgen Klopp n’avait pas revu la finale contre le Real Madrid en 2022

Mardi soir, Liverpool retrouvera le Real Madrid pour une place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un adversaire que Jürgen Klopp et les Reds connaissent bien, puisqu’ils s’étaient inclinés en finale de la dernière C1, au Stade de France, après un but de Vinicius Jr. (0-1). En conférence de presse avant la première manche du huitième de finale contre les Merengues, Jürgen Klopp a salué les qualités du Real Madrid, mais avoue ne pas avoir revu la finale perdue de l’an dernier.

«Ce sont des matchs différents contre l’un des plus grands clubs du monde. Nous avons joué cette finale à Paris et je ne l’avais pas regardée depuis ce week-end. Maintenant, je sais pourquoi je ne l’ai pas regardée, a-t-il expliqué devant la presse, ce lundi. Madrid ne perd pas confiance une seule seconde. Ils sont toujours présents. Vous pouvez apprendre d’eux. Avant cela, nous avons joué là-bas sur leur terrain d’entraînement et ici, dans un stade vide, où nous avons fait un très bon 0-0. Nous les avons gênés. Mais demain, ce sera deux équipes différentes».

