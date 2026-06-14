Le bijou de Nmecha pour lancer l’Allemagne contre Curaçao
Ce dimanche, c’est au tour de l’Allemagne de lancer sa Coupe du Monde 2026. Dans le groupe E, les joueurs de Julian Nagelsmann débutent avec un duel contre le Petit Poucet Curaçao avec la volonté de frapper fort. Et cela n’a pas tardé puisqu’il n’a fallu que 6 petites minutes pour trouver la faille.
Felix Nmecha ouvre le score pour l'Allemagne ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 14, 2026
L'Allemagne mène 1-0.
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Bénéficiant d’une remise de Florian Wirtz à l’entrée de la surface de Curaçao, Félix Nmecha a réussi à foudroyer le pauvre Eloy Room d’une lourde frappe. L’Allemagne a pris la tête après quelques minutes.
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