OM : Amir Murillo règle ses comptes avec Roberto De Zerbi

Demain soir, l’Olympique de Marseille retrouvera une vieille connaissance à l’occasion son premier match de Ligue Europa de la saison face à Besiktas. Resté sur la Canebière pendant deux ans et demi (6 buts, 9 passes décisives en 82 matches, toutes compétitions confondues), avant d’être vendu au club turc en janvier 2026, Amir Murillo (30 ans) aura à cœur de briller face aux Phocéens. Le latéral panaméen n’éprouve pas de rancœur vis-à-vis de l’OM après son départ forcé durant le dernier mercato hivernal, mais il a confié qu’il n’avait pas gardé un grand souvenir de Roberto De Zerbi.

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« Tout le monde a vu que j’avais eu un souci avec l’entraîneur. Ça n’a rien à voir avec le club, ni avec l’équipe. Je pense que c’était seulement quelque chose de personnel de la part de l’entraîneur que, d’une certaine manière, j’ai senti comme un manque de respect. Ils m’ont pratiquement obligé à partir du club et c’est de cette manière que je suis arrivé à Besiktas », a-t-il confié en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC. Une fin d’aventure particulière, car l’homme qui l’a fait partir (le 2 février 2026) a quitté le navire olympien à peine neuf jours plus tard (le 11 février)…