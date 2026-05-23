Coupe de France : les folles célébrations du RC Lens

Le RC Lens a mis fin à une anomalie de 120 ans. Pour la première fois de son histoire, le club a soulevé la Coupe de France en venant à bout de Nice (3-1) au terme d’une finale animée, et loin d’être déséquilibrée. Avant d’affronter Saint-Étienne en barrage, le Gym a tenu la dragée haute et aurait même pu mériter mieux au Stade de France entre la barre de Mendy et le poteau de Carlos. Les Sang et Or, emmenés par un grand Florian Thauvin, buteur puis passeur et élu homme du match, ont eu le dernier mot pour repartir avec le trophée.

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La liesse était déjà palpable à Saint-Denis, elle est devenue énorme à Bollaert dans la nuit, quand les joueurs ont débarqué avec le trophée sur les coups de 4h du matin après un trajet d’un peu plus de 2h en bus depuis la région parisienne. 15 000 spectateurs attendaient le retour des héros. Le président Joseph Oughourlian avec la coupe dans les bras, le directeur général Benjamin Parrot, le directeur sportif Jean-Louis Leca et Pierre Sage sont arrivés sur la pelouse les premiers, suivis des joueurs et du staff technique pour mener la fête.

Des scènes cocasses à Bollert

La communion était belle sur la pelouse, entre enlaçades, éclats de rire, chambrages, danses collectives. Certains joueurs ont été invités sur le perchoir occupé par le capo de la tribune Marek. Florian Thauvin a pris le micro de longues minutes pour haranguer la foule en compagnie des autres capitaines de soirée, Ruben Aguilar, Florian Sotoca et Adrien Thomasson, lequel a disputé son dernier match hier avant de rejoindre le Stade Rennais. Il y a bien eu quelques larmes de joie aussi. Même Pierre Sage a forcé sa nature en montant sur l’estrade.

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Le technicien n’a pas pu y échapper tant son nom a été scandé par le public, suivi des joueurs. D’autres scènes cocasses ont eu lieu, comme Leca qui baisse le short de Sotoca, Udol qui s’est cogné la pommette avec la Coupe de France, une chenille géante lancée par l’intendant. Malang Sarr a profité de ces instants aussi pour saluer les supporters. En fin de contrat, le Sénégalais ne devrait pas rester au club l’an prochain. Tout ce petit monde a quitté les lieux vers 5h du matin, aux premiers rayons de soleil, et devrait se retrouver ce samedi après-midi pour la parade dans les rues de Lens.