CdF : l’OM a déposé un recours après l’interdiction de déplacement de ses supporters à Saint-Étienne

Dans le cadre des 32es de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille se déplace à Saint-Etienne, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle les hommes de Roberto De Zerbi ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters puisqu’un arrêté du ministère de l’Intérieur, paru vendredi au Journal officiel, a interdit le déplacement des supporters phocéens. «Un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe», précise l’arrêté alors que Bruno Retailleau rappelle que les déplacements de l’OM sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public, «tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles, causes de blessures ou de dégradations». Une décision qui s’ajoute aux quatre interdictions de déplacement déjà prononcées à l’encontre du club marseillais (en plus de la restriction infligée face à Montpellier) et qui ne manque pas d’agacer la direction olympienne.

«À l’extérieur, c’est comme avec l’arbitrage, je ne comprends pas. Il y a des aléas dans beaucoup de décisions. À chaque interdiction, on se bat, on conteste et on cherche à autoriser les déplacements dans les meilleures conditions. Quand tu interdis les déplacements des supporters, c’est un échec pour la société et pour le football français. C’est plus qu’une punition. Il y a 1 000 façons d’organiser un déplacement. Comment ne pas prendre en main un déplacement de supporters en 2024 ? On doit trouver des solutions car ce n’est pas normal. On est ouvert aux discussions, on est proactif. Je ne comprends pas comment on n’est pas capable de trouver une solution avec les autorités», s’était d’ailleurs récemment insurgé le président de l’OM, Pablo Longoria. Visiblement, son discours n’a pas vraiment été entendu et le club olympien a décidé de déposer un recours au Conseil d’Etat pour contester cet arrêté ministériel.