Le PSG veut encore recruter un international français

Le Paris Saint-Germain est bien lancé en cette fin de mercato. Hier soir, le transfert de Ferran Torres a été bouclé pour un peu moins de 50 M€. Les Franciliens sont aussi dans la phase finale du recrutement de Zion Suzuki. Une opération à 35 M€. Les Parisiens vont à présent devoir déterminer si le Japonais restera dans la capitale ou s’il s’en ira en prêt. Candidate à sa venue, la Juventus a fait un pas en arrière hier soir. Enfin, les pensionnaires du Parc des Princes ont accéléré pour recruter Mika Godts. Jeudi soir, ils ont augmenté leur proposition qui atteint désormais plus de 50 M€, bonus compris.

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Bien lancés, les champions de France et d’Europe 2026 ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. L’Equipe rappelle d’ailleurs que le recrutement d’un défenseur n’est pas à exclure d’ici la clôture du marché. Le profil recherché est celui d’un défenseur polyvalent capable de jouer aussi bien dans l’axe que dans le couloir droit. Pour le moment, les Franciliens n’ont pas trouvé leur bonheur. Mais un nom est sorti du chapeau de l’autre côté des Pyrénées. Il s’agit de celui de Jules Koundé. Depuis quelques jours, l’avenir du Français fait beaucoup parler.

Koundé a plusieurs pistes

En fin de contrat en juin 2030, l’ancien joueur de Bordeaux est à la croisée des chemins. Si le Barça compte sur lui, la porte s’ouvrira si une bonne proposition arrive dans les bureaux de la direction sportive. Marca indique que plusieurs écuries suivent avec attention sa situation. Parmi elles, on retrouve le Bayern Munich, Arsenal et Tottenham, qui serait d’ailleurs disposé à le recruter pour 65 M€. Le Paris Saint-Germain est aussi cité. L’expérience et les qualités de l’international tricolore seraient évidemment un plus.

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Mais on imagine mal Koundé quitter la Catalogne pour un projet où il n’aurait pas l’assurance d’être titulaire. Marca précise que le défenseur de 27 ans souhaite rester à Barcelone et même y prolonger. Le ton est différent dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le média catalan assure que la priorité de Koundé est de rester mais qu’il est ouvert à un départ. Il attend de connaître les attentions de Flick et du club avant de trancher. Ensuite, il pourra prendre sa décision et étudier avec plus d’intérêt les diverses propositions qui arriveront.