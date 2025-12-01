Le communiqué de l’OGC Nice après les violences survenues contres ses joueurs

Il y a le feu à tous les étages à l’OGC Nice. 36e et derniers du classement de Ligue Europa après cinq défaites en autant de rencontres, les Aiglons traversent également une crise de résultats en Ligue 1. Dixième du classement, le Gym vient d’enchaîner quatre défaites consécutives. Des revers, dont certains contre des candidats au maintien (2-1 face à Metz et 3-1 contre Lorient). Face à cette situation, Franck Haise semble perdu.

L’entraîneur prolongé jusqu’en 2029 a proposé à ses dirigeants de le licencier, tout en refusant de démissionner. «J’ai proposé à mes dirigeants d’être l’électrochoc après Marseille, mais ce n’était pas le moment, sinon je ne serais pas devant vous. Pas de démission, non, mais j’assume mes responsabilités. (…) Ça fait partie de la réalité. Ceux qui connaissent mon contrat au club savent très bien que même si je devais partir, je ne toucherai pas la totalité de mes indemnités. Et de loin. Mais c’est une réalité. Si j’étais sûr à 100% d’être le seul responsable de la situation, intellectuellement, je devrais démissionner, mais ce n’est pas le cas, je le répète.»

Nice condamne les violences

De retour de Bretagne après l’humiliation subie à Lorient (1-3), les Niçois se savaient attendus par des centaines de supporters niçois en colère. Et comme cela était à craindre, l’accueil a été très hostile, au point d’entraîner des dérapages inacceptables. Plus tôt dans la journée, nous vous avons révélé en exclusivité que 400 supporters attendaient les joueurs au centre d’entraînement. Des chants réclamant la démission de Haise ont été scandés, tandis que certains fans s’en sont pris verbalement et physiquement aux joueurs, dont Terem Moffi et Jérémie Boga. Ces deux-là ont d’ailleurs obtenu une ITT et sont allés porter plainte.

Ce soir, face à la situation, Nice est sorti du silence sur son site officiel. «Dimanche, à leur retour de Lorient, les Aiglons ont été accueillis devant le Centre d’entraînement et de formation par un rassemblement important. Le club comprend la frustration générée par la succession de contre-performances et de prestations éloignées de ses valeurs. En revanche, les débordements constatés durant ce rassemblement sont inacceptables. Plusieurs membres du club ayant été pris à partie. L’OGC Nice leur apporte tout son soutien et condamne ces actes avec la plus grande fermeté.» Suffisant pour calmer la fronde ?