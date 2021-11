JT Foot Mercato : les galères de Newcastle pour trouver son coach

La suite après cette publicité

Emery pour sauver les Magpies ?

Newcastle continue de chercher son futur coach, et, pour l'instant, les Magpies font choux blanc. Ils ont multiplié les pistes mais n'ont essuyé que des refus pour l'instant. Pourtant il y a eu de nombreuses tentatives : Zinedine Zidane, Antontio Conte, Brendan Rodgers, Erik Ten Hag, tous ont refusé les propositions du club anglais. Le dernier nom qui est sorti est celui d'Unai Emery. Pourtant, il est sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2023, et, surtout, il joue la Ligue des Champions avec le sous marin jaune. Mais Emery serait quand même intéressé et des discussions existent entre lui et le club anglais, selon Skysports. Attention, les Magpies devront lâcher 5 M£ pour l'arracher à son club actuel, soit un peu moins de 6 M€.

Ramos pourrait coûter cher

Le cas de Sergio Ramos pose de plus en plus en question du côté de Paris. Car le club francilien pense à se séparer du défenseur espagnol. Mais selon le média espagnol Iusport, ça ne sera pas gratuit pour le PSG qui devra verser une indemnité, calculée sur le salaire de Ramos. Ça pourrait être une belle somme, puisque l'ancien du Real Madrid touche environ 15 M€ la saison.

Le Conte bon !

Tottenham a trouvé son nouvel entraîneur, c'est désormais officiel. Il était dans le viseur de Newcastle, mais il a finalement choisi les Spurs, c'est Antonio Conte. Le technicien italien a signé un contrat d'un an et demi avec le club londonien, soit jusqu'en 2023. Et il aura donc pour mission de relever Tottenham et de retrouver le haut du classement en Premier League.