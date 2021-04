Chelsea : déjà une bonne surprise pour Thomas Tuchel ?

Tout va très vite dans la vie professionnelle de Thomas Tuchel ces derniers mois. Licencié du Paris SG pendant les fêtes de Noël, le technicien allemand a rapidement retrouvé un banc de touche, en succédant à Frank Lampard du côté de Chelsea.

Et chez les Blues, l'adaptation a été supersonique pour l'entraîneur. Il a repris une équipe en manque de confiance et de résultats et l'a complètement relancée dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions en Premier League. Il l'a qualifiée pour les demi-finales de la C1 et pour la finale de la FA Cup, grâce à un succès de prestige face à Manchester City (1-0).

«Au bon endroit au bon moment»

Ces états de services invitent à une réflexion du côté des Blues et du tacticien, explique le Daily Mail. Et si les deux parties, plus que satisfaites de leurs premiers mois de collaboration, décidaient, déjà, de prolonger le bail qui les lie jusqu'en juin 2022 ? La question est déjà dans tous les esprits du côté de Stamford Bridge. Le principal intéressé, qui était initialement sceptique à l'heure d'accepter de relever le challenge londonien, est aujourd'hui comme un poisson dans l'eau sur les bords de la Tamise.

«Si je mérite de rester, je serais super heureux de rester et j'essaierai de rester aussi longtemps que possible. Je me sens membre de la famille de Chelsea. Le club est super professionnel, nous avons un soutien de qualité et une équipe plaisante à entraîner. C'est un plaisir de se battre avec cette équipe. (...) Je me sens libéré en ce moment, je me sens bien, je suis au bon endroit au bon moment », a-t-il conclu. Une ambiance qui le change de ses dernières semaines à Paris...