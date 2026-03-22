Real Madrid : nouvelle révélation sur la forme de Kylian Mbappé

Après plusieurs semaines d’absence suite à une blessure au genou, Kylian Mbappé retrouve enfin son meilleur niveau à l’entraînement. Selon Marca, l’attaquant français du Real Madrid est désormais pleinement rétabli et affiche une forme physique optimale. Son entrée en jeu lors du 8e de finale retour contre Manchester City en C1 (1-2) avait déjà montré des signes encourageants, mais les jours suivants ont permis au staff de confirmer qu’il avait retrouvé toutes ses capacités, tant sur le plan explosif que dans l’efficacité devant le but.

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À l’approche du derby face à l’Atlético de Madrid ce dimanche soir, le Real Madrid doit maintenant réintégrer Mbappé dans un système qui a évolué sans lui, tout en préservant l’équilibre collectif. L’entraîneur Álvaro Arbeloa a confirmé que le Français sera titulaire et qu’aucune inquiétude ne subsiste quant à son état. Mbappé, fort de sa préparation et de sa récupération complète, s’apprête ainsi à redevenir l’élément central et incontournable du jeu offensif, capable de changer le cours des matchs à lui seul.