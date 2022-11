Espagne - Allemagne : la fierté de Luis Enrique

Luis Enrique est un sélectionneur satisfait. Et ce malgré le match nul concédé face à l'Allemagne (1-1), ce dimanche, alors que l'Espagne maîtrisait ce choc du groupe E de la Coupe du Monde 2022 et qu'elle menait au score. « Quand je verrai le match se répéter demain, je vais l'aimer plus que le sentiment que j'ai maintenant. En théorie, c'était le groupe de la mort, nous sommes des leaders et nous dépendons de nous-mêmes, j'aurais signé pour ça », a dans un premier temps reconnu le sélectionneur espagnol en conférence de presse. Et Luis Enrique de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Avec le 1-0, ils ont joué le tout pour le tout, et ils nous ont pris sur une erreur de sortie de balle qui n'est pas habituelle pour nous, mais le football est un jeu d'erreurs et cela fonctionne comme ça. Nous avons concouru au plus haut niveau, avec ambition et je suis sûr que lorsque je verrai le match se répéter demain, je serai satisfait. J'ai aimé l'attitude et l'intention, ne pas spéculer, c'est ce qui nous caractérise et nous avons un maximum de confiance dans ce que nous faisons et comment nous le faisons. Nous avons manqué de confiance pour aller faire plus de dégâts à l'Allemagne. »