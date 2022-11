Manchester City va battre un énorme record pour un transfert cet hiver, la presse espagnole rend un vibrant hommage à Piqué

La suite après cette publicité

Rafael Leao à City

Pep Guardiola voudrait à tout prix recruter à prix d’or la pépite Rafael Leao d'après le Daily Mail, qui reprend quelques précisions du média Tuttomercato. Les Skyblues veulent étoffer leur secteur offensif depuis le départ de Sterling et Gabriel Jesus. Ils sont prêts à se battre contre Chelsea, Manchester United et le PSG sur le dossier. Attention, il faudrait débourser près de 120 millions d’euros pour le recruter dès janvier. Ce qui ferait de l’ailier portugais la recrue la plus chère de City juste devant Jack Grealish à quelques millions près. Mais attention, L'AC Milan est toujours déterminé à faire signer un nouveau contrat longue durée à Leao. Cependant, les discussions s’éternisent et le deal ne devrait pas être conclu avant la Coupe du Monde.

Piqué l'éternel

Hier soir, Gerard Piqué a joué les dernières minutes de sa carrière au Camp Nou. C’était important pour ses coéquipiers qu’il parte sur une victoire. Contrat accompli, le FC Barcelone redevient leader provisoire après sa victoire maîtrisée face au promu Almeria 2-0. Le défenseur espagnol a eu le droit à une belle ovation au moment de sa sortie du terrain. Et pour son dernier match chez lui, le quotidien catalan Sport a attribué la note de 9 à Piqué, c’est l’homme de la rencontre, et pour les journalistes espagnols, il est «éternel». Sur sa première page, Mundo Deportivo met aussi en avant le joueur, très ému face à son public. La presse généraliste aussi est très affectée par son départ, comme EL Pais. Même les quotidiens pro Madrid saluent la belle carrière du défenseur de la Roja. Que ce soit sur la Une de Marca ou AS, on peut voir Piqué porté en triomphe par ses coéquipiers. D’ailleurs, il a fait un grand discours en fin de rencontre. «Je suis né et je mourrai ici » a-t-il déclaré.

Gros renfort à United

Manchester United continue de chercher un remplaçant à Cristiano Ronaldo. D’après le média anglais The Sun, le profil de Benjamin Sesko est très apprécié par Erik ten Hag. Mais United pourrait avoir du mal à embaucher le jeune Autrichien, car il a un accord de pré-contrat avec le groupe Red Bull et est sur le point de rejoindre Leipzig. Nouvelle option du coup, et celle-ci va coûter cher : recruter Dusan Vlahovic. La méforme de La Juve pourrait convaincre le buteur serbe de partir en Premier League, surtout avec un gros contrat à la clé.