Marquinhos veut rester au PSG

L'âme du PSG c'est lui. Marquinhos, capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, présent au club depuis 2013, a atteint un niveau incroyable ces dernières saisons, le plaçant assurément parmi les tous meilleurs du monde à son poste. Et si les discussions autour d'une prolongation de contrat de Kylian Mbappé tournent en rond, celles autour du renouvellement du Brésilien devraient aller rapidement à l'essentiel, comme l'indique le principal intéressé pour RMC Sport : «il y a des discussions, j’espère que ça va aller vite.»

L'international auriverde (65 sélections) ne voit son avenir nulle part ailleurs, et le club est conscient de l'amour que lui porte Marquinhos et le lui rend bien : «le club m’a transmis cette confiance et ce respect qu’il a pour moi. Tout va dans le bon sens,» indique l'ancien de l'AS Rome. Actuellement, il est le 4e joueur le plus capé de l'histoire du club (350), derrière Jean-Marc Pilorget (435), Sylvain Armand (380) et Marco Verratti (368). "Marqui" devrait finir sa carrière au PSG sur l'une des deux premières marches de ce classement. Le club sait en tout cas que son capitaine voit son avenir à Paris : «mon avenir, c'est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connait mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici.»