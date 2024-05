Xabi Alonso dresse le portrait robot de l’entraîneur idéal

Aux yeux de nombreux observateurs, Xabi Alonso a été le meilleur entraîneur de la saison. Hier, il a été ainsi nommé par le Globe Soccer Award, tandis que Kylian Mbappé a remporté le titre de meilleur joueur de la saison. L’entraîneur du Bayer Leverkusen, fraîchement auréolé d’un titre de Bundesliga et vainqueur de la Coupe d’Allemagne, a survolé les débats cette saison outre-Rhin. De Carlo Ancelotti à Pep Guardiola, en passant par José Mourinho et Rafa Benítez, Xabi Alonso a eu la chance d’acquérir une expérience solide avant d’officier au plus haut niveau. Sur les antennes de Movistar+, le technicien de 42 ans a dévoilé le profil de l’entraîneur idéal.

« J’ai beaucoup appris de tous mes entraîneurs et je l’ai transformé en ma propre personnalité d’entraîneur débutant. Rafa (Benítez) c’est le football, la tactique : comment s’intégrer, comment aider, que faire. Pep (Guardiola) vous dit : "Nous allons jouer comme ça et cela va arriver." En cela, je souligne la force et l’intelligence de Mourinho dans la communication (…). Del Bosque m’a appris à m’inquiéter des choses dont tu dois te soucier. Ancelotti excellait dans l’expression de ce qu’est le bon football et de ce que nous devions faire », a expliqué le technicien du Bayer.