L'AS Monaco s'offre les services de Malang Sarr

Au lendemain de son élimination au troisième tour éliminatoire de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (4-3 aux scores cumulés), l'AS Monaco officialise la quatrième recrue de son mercato estival avec le défenseur central franco-sénégalais Malang Sarr. L'ancien Niçois vient donc renforcer le secteur défensif de Philippe Clement en provenance de Chelsea, comme nous vous l'annoncions en exclusivité.

«Après Takumi Minamino, Breel Embolo et Thomas Didillon, l’AS Monaco tient sa quatrième recrue estivale. Malang Sarr, le défenseur central de 23 ans sous contrat avec le Chelsea FC, rejoint en effet la Principauté sous la forme d’un prêt pour une saison avec option d’achat», peut-on lire dans le communiqué du club du Rocher.

Retour en Ligue 1 pour Sarr

Deux ans après avoir quitté l'OGC Nice (102 matches en L1) pour Chelsea libre de tout contrat, le défenseur de 23 ans a été ensuite prêté dans la foulée au FC Porto, où il a d'abord disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avant d'évoluer en réserve en fin de saison. De retour chez les Blues la saison suivante, il a ensuite joué 21 rencontres sous les ordres de Thomas Tuchel et a soulevé la Supercoupe d'Europe l'été dernier puis la Coupe du Monde des Clubs en hiver.

Arrivé sous la forme d'un prêt payant (750.000 euros) assorti d'une option d'achat de 12 millions d'euros, le natif de Nice n'a pas caché sa joie de retrouver le championnat de France : « je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de retrouver la Ligue 1 Uber Eats, un championnat au sein duquel j’ai débuté et que je connais bien. Je remercie le Club pour sa confiance. J’ai désormais hâte de me fondre dans mon nouvel environnement et de découvrir mes nouveaux coéquipiers, avec l’envie de réussir beaucoup de choses tous ensemble. »